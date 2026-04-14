Λιγότερα από 300 εισιτήρια είναι διαθέσιμα ενόψει της αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι για την 38η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αρμάνι (16/04, 21:15) για την 38η αγωνιστική της EuroLeague, στο ΣΕΦ.

Ενόψει την τελευταίας «στροφής» της κανονικής διάρκειας, έχουν απομείνει 300 εισιτήρια για τους φίλους των «ερυθρολεύκων», προκειμένου να γεμίσουν για ακόμη μία φορά το φαληρικό στάδιο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με νίκη κόντρα στους Ιταλούς, θα τερματίσει μόνη πρώτη στην τελική κατάταξη της EuroLeague και θα περιμένει τον αντίπαλό της που θα προκύψει από τη διαδικασία των play-in, ενόψει των play-offs.