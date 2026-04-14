Ο Γάλλος σέντερ των «ερυθρολεύκων» ανεβάζει ρυθμούς και μπαίνει σταδιακά στο rotation, με στόχο να αποτελέσει «κλειδί» στα κρίσιμα παιχνίδια των playoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται ήδη για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague στο ΣΕΦ με την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 38ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, για το οποίο απέμειναν μόλις 300 εισιτήρια προς διάθεση, τα οποία αναμένεται να «εξαφανιστούν» ως το βράδυ της Πέμπτης (16/4, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του καταστρώνουν το πλάνο τους, προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να φτάσουν στη νίκη που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο της Euroleague στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η καλή αγωνιστική κατάσταση των Πειραιωτών αποτελεί το μεγάλο «όπλο» στην υλοποίηση των υψηλών στόχων που έχουν και τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση. Μάλιστα, θα μπουν στην τελική ευθεία έχοντας όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Η προσαρμογή του Μουσταφά Φαλ είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που πήρε στην αποστολή τον Γάλλο σέντερ με την Βιλερμπάν, αλλά δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου, όπως και απέναντι στη Ρεάλ. Την πρώτη του εμφάνιση την έκανε μετά από 308 ημέρες στη Σόφια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου σε 12:03 λεπτά συμμετοχής είχε 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κοψίματα!

Η παρουσία του Μουσταφά Φαλ απέναντι στους Ισραηλινούς ήταν κάτι που χαροποίησε τον Μπαρτζώκα, καθώς με τον Γάλλο στο παρκέ παίζει το μπάσκετ που ο ίδιος θέλει με τον έμπειρο σέντερ σε ρόλο πλέι μέικερ ρακέτας και δημιουργό. Οι 4 ασίστ άλλωστε που μοίρασε με μεγάλη ευκολία απέναντι στη Χάποελ, επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να ανοίξουν την άμυνα του αντιπάλου και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για εύκολα καλάθια άλλοτε με διεισδύσεις και άλλοτε με ελεύθερα σουτ από τους συμπαίκτες του.

Ο Μπαρτζώκας που αντιλαμβάνεται πολύ καλά τον βαθμό ετοιμότητας του Μουσταφά Φαλ δεν βιάζεται να τον βάλει απευθείας στα βαθιά. Η στόχευση του είναι να τον έχει έτοιμο στα playoffs και στα μεγάλα ματς.

Έδειξε ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία στον ρόλο του ο Φαλ, φάνηκε πως ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και πλέον έχει τα παιχνίδια μπροστά του για να πιάσει τα στάνταρ απόδοσης εκείνα που θα τον φέρουν ξανά στην πρώτη γραμμή του rotation των ψηλών. Άλλωστε, είναι ο παίκτης που διευκολύνει το πλάνο του Έλληνα τεχνικού επιθετικά με τη δημιουργία, ενώ τόσο στα ριμπάουντ, όσο και στα μπλοκ (πρόλαβε και έκανε 2 σε 12 λεπτά) αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στο παιχνίδι της ομάδας.

Υπό αυτή την έννοια το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει κι άλλα λεπτά συμμετοχής, ώστε να μπορέσει προοδευτικά και χωρίς βιασύνη να βρεθεί στο επίπεδο ετοιμότητας που θέλει ο προπονητής και να γίνει καθοριστικός παράγοντας του παιχνιδιού για τα μεγάλα ματς.