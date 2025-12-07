Λίγες ημέρες πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό η Αρμάνι Μιλάνο δεινοπάθησε μέχρι να λυγίσει την αντίσταση της Τρέντο, την οποία και νίκησε στο τέλος με 94-90.

Η Αρμάνι τα βρήκε σκούρα από την ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι αλλά στο τέλος κατάφερε να... γλιτώσει από τα χειρότερα και να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Ένα καλάθι του Ντέβιν Μπούκερ στα 13'' αποδείχθηκε... λυτρωτικό για την ομάδα του Τζουζέπε Ποέτα ώστε να πάρει τη νίκη και να δουλέψει πιο ήρεμα ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο την ερχόμενη Πέμπτη (11/12). Με αυτή τη νίκη η Αρμάνι έφτασε το 6-4 ρεκόρ, ενώ αντίστοιχα η Τρέντο έχει 4-6 ύστερα από 10 παιχνίδια.

Καλύτερος παίκτης για τους νικητές ήταν ο Ζακ Λεντέι ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 4/5 βολές. Ο Άρμονι Μπρουκς ακολούθησε με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Τζος Νέμπο (15π., 7ριμπ.) και Λεάντρο Μπολμάρο (14π., 4ριμπ., 2ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-48, 68-73, 94-90.