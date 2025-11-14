Ο Έτορε Μεσίνα δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Έτορε Μεσίνα θα απουσιάζει για δεύτερο σερί παιχνίδι από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς μετά τον αγώνα με τη Βιλερμπάν θα λείψει και απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο πολύπειρος τεχνικός ταλαιπωρείται από ίωση και στον πάγκο της ιταλικής ομάδας θα βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα.

Θυμίζουμε στις απουσίες επίσης βρίσκονται οι Τζος Νίμπο και Ζακ ΛεΝτέι.