Αρμάνι: Χωρίς τον Μεσίνα κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Έτορε Μεσίνα δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Έτορε Μεσίνα θα απουσιάζει για δεύτερο σερί παιχνίδι από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς μετά τον αγώνα με τη Βιλερμπάν θα λείψει και απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο πολύπειρος τεχνικός ταλαιπωρείται από ίωση και στον πάγκο της ιταλικής ομάδας θα βρίσκεται ο Πέπε Ποέτα.
Θυμίζουμε στις απουσίες επίσης βρίσκονται οι Τζος Νίμπο και Ζακ ΛεΝτέι.
