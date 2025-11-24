Ο Τζεφ Ντάουτιν, θα στερήσει τις υπηρεσίες του από τη Μακάμπι για τον επόμενο 1,5 μήνα, καθώς υπέστη ρήξη συνδέσμων.

Άσχημα νέα στις τάξεις της Μακάμπι, αφού θα χάσει τον Τζεφ Ντάουτιν για τον επόμενο 1.5 μήνα.

Ο Αμερικανός αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό από την αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Χάποελ Χολόν.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έδειξαν πως υπέστη ρήξη συνδέσμου και θα μείνει εκτός για έξι εβδομάδες.

Ο Ντάουτιν, τη φετινή χρονιά, είχε μ.ο 9.3 πόντους, 3.4 ασίστ σε 19.3 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας βασικό πυρήνα στην ομάδα του Ισραήλ.