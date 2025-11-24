FIBA: Η συγκινητική αναφορά για την Ελλάδα και η fantasy league των παραθύρων

Η FIBA αναφέρθηκε με όμορφα λόγια στο μετάλλιο της Ελλάδας στο Εurobasket, ενώ στάθηκε και στη Fantasy League των παραθύρων.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια στο Eurobasket του 2025, όπου επικράτησε της Φινλανδίας και πήρε στα χέρια της το χάλκινο μετάλλιο. Η FIBA στάθηκε στην όμορφη στιγμή της Ελλάδας μέσα από όμορφα λόγια.

«Ανάπνευσε ήρεμα, Ελλάδα. Ξέρουμε ότι κουράστηκες να κουβαλάς αυτό το μεγάλο φορτίο αφού πέρασες χρόνια και χρόνια ως κύριος διεκδικητής σχεδόν σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετείχες.

Επιτέλους πήρες το μετάλλιο σου. Και ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι είναι πάντα με το ελληνικό μπάσκετ, το ένα μετάλλιο διαδέχεται το άλλο αμέσως μετά, όπως το 1987 και το 1989. όπως το 2005 και το 2006 και το 2009. όπως το 2025 και...», ανέφερε η ιστοσελίδα της FIBA για τη χώρα μας.

Fantasy League των παραθύρων

H FIBA καθιερώνει τη δικη της Fantasy League για της Εθνικές ομάδες και τους αγώνες των Παραθύρων Η πρώτη FIBA ​​SMART Fantasy League είναι πλέον πραγματικότητα, ακριβώς πάνω στην ώρα που αρχίζουν τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να καθίσουν στη θέση του προπονητή και να δημιουργήσουν την απόλυτη σύνθεση της εθνικής τους ομάδας, με παίκτες από τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι συμμετέχοντες στο SMART Fantasy League θα επιλέξουν τους γκαρντ, τους φόργουορντ και τους σέντερ τους, θα διαχειριστούν το μπάτζετ τους και θα επιλέξουν έναν αρχηγό SMART και έναν παράγοντα X για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της ομάδας τους.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά Fantasy League - ένα για κάθε περιοχή: Αφρική, Αμερική, Ασία/Ωκεανία και Ευρώπη - δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν με διαφορετικές ομάδες στις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές ταυτόχρονα.

Οι οπαδοί μπορούν να αγωνιστούν μόνοι τους ή να αντιμετωπίσουν φίλους δημιουργώντας ή συμμετέχοντας σε πρωταθλήματα:

Πως θα γίνει αυτό:

Δημιουργήστε ένα πρωτάθλημα: Δώστε του ένα όνομα, επιλέξτε την ημέρα έναρξης του αγώνα σας και προσκαλέστε την ομάδα σας.

Γίνετε μέλος ενός δημόσιου πρωταθλήματος: Ανοιχτό σε όλους τους οπαδούς παγκοσμίως.

Γίνετε μέλος ενός ιδιωτικού πρωταθλήματος: Προκαλέστε τον στενό σας κύκλο σε έναν αποκλειστικό διαγωνισμό.

Οι πίνακες κατάταξης ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας σε όλους τους παίκτες τη συνολική βαθμολογία και την απόδοση την τελευταία ημέρα του αγώνα - ώστε να γνωρίζουν πάντα πού βρίσκονται.