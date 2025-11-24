Ρογκαβόπουλος ενόψει Παρτίζαν: «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη νίκη και νομίζω θα τα καταφέρουμε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μίλησε ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν (25/11, 21:15) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague. O Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε σε ένα πολύ καλό μομέντουμ και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Παίζουμε στην έδρα μας, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για να κλείσουμε τα παιχνίδια μέχρι το μπρέικ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη νίκη και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τον κόσμο μας, έχουμε αυτοπεποίθηση και θα κάνουμε ότι χρειάζεται. Εγώ θεωρώ ότι η Παρτιζάν έχει μια εξαιρετική ομάδα, σίγουρα έχουν κάνει κάποιες ήττες που θα μπορούσαν να κερδίσουν.

Κάποιες ομάδες έτσι έχουν ξεκινήσει αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, παίζουμε με μια ομάδα εξαιρετική με πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίκτες και σεβόμαστε 100% τον αντίπαλο».