Άταμαν για Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη για μένα που δεν είναι έτοιμοι να παίξουν»

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στις απουσίες του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν αλλά και στην ποιότητα των Σέρβων.

Με σημαντικές απουσίες θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν (25/11. 21:15) ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος, οπως φυσικά και οι Λεσόρ και Χολμς. Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στις απουσίες της ομάδας του, ενώ μίλησε για την επιθετική ποιότητα της Παρτίζαν.

Αρχικά είπε: «Δεν μπορώ να πω πως είμαι παραπάνω άνετος αν παίξουμε όπως παίξαμε στο πρώτο ημιχρονο με την Ντουμπάι. Αλλά αν παίξουμε όπως στο δεύτερο, επιθετικά, να συνεισφέρουμε όλοι και οι οπαδοί, σε τέτοιες καταστάεις νιώθεις άνετα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με κίνητρο. Κάθε ματς δεν μπορείς να αλλάζεις στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να χρησιμοποιείς το πλεονέκτημα της έδρας και να παίζεις επιθετικά. Τη χρησιμοποιήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Ντουμπάι».

Για την Παρτίζαν: «Η Παρτίζαν έχασε στο τελευταίο ματς, αλλά είναι επικίνδυνη ομάδα. Έχουν έμπειρους παίκτες με ποιότητα στην επίθεση σαν τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Γουάσινγκτον και τον Πάρκερ, τον Καλάθη. Είναι επικίνδυνοι. Μη ξεχνάτε πως παρόλο που είναι σε δύσκολη κατάσταση, έχουν έχουν τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη».

Για το αν θα παίξουν οι Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη για μένα που πριν την προπόνηση οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι να παίξουν»

Για το αν ισχύει το ίδιο για τον Τολιόπουλο: «Ναι ισχύει το ίδιο»

Για τα προκριματικά των Eθνικών ομάδων: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».