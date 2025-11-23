Η Παρί δεν πήρε βαριά την ήττα από τον Ολυμπιακό και το έριξε στον... τουρισμό στην Αθήνα με τους παίκτες να τιμούν φυσικά το ελληνικό σουβλάκι.

Η ήττα της Παρί από τον Ολυμπιακό με 98-86 στο ΣΕΦ μπορεί να έκλεισε το αγωνιστικό κομμάτι της επίσκεψής της στην Ελλάδα, όμως το ταξίδι στην Αθήνα… μόνο χαμένη υπόθεση δεν αποδείχθηκε για τους Γάλλους. Παρά το αποτέλεσμα, οι παίκτες της ομάδας εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τον χρόνο τους στην πρωτεύουσα, μετατρέποντας την παραμονή τους σε μια μικρή απόδραση χαλάρωσης.

Πριν επιστρέψουν στο Παρίσι, οι Γάλλοι πήραν τους δρόμους της Αθήνας, περπάτησαν στο κέντρο, έβγαλαν δεκάδες φωτογραφίες με κόσμο και απόλαυσαν την ατμόσφαιρα της πόλης στη βόλτα στην Ερμού. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να φύγουν χωρίς να δοκιμάσουν το απόλυτο ελληνικό street food. Το σουβλάκι κέρδισε επάξια τις εντυπώσεις, κάτι που η ίδια η Παρί φρόντισε να μοιραστεί μέσω των social media, ανεβάζοντας στιγμιότυπα με τους παίκτες να κρατούν τυλιχτά και να χαμογελούν πλατιά.

Ανάμεσά τους και ο Ίφι, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία κρατώντας το πρώτο του ελληνικό σουβλάκι στους δρόμους της Αθήνας. Η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, απαντώντας στον Εβάν Φουρνιέ που τον είχε προειδοποιήσει παλαιότερα για το πόσο... εθιστικός είναι ο ελληνικός γύρος.