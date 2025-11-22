Ο Ιφί μαθαίνει τις ομορφιές της Ελλάδας με σουβλάκι και απαντάει στον Φουρνιέ!
Τι εστί… σουβλάκι, έμαθε και ο Ιφί, ο οποίος ανέβασε στο Χ μία φωτογραφία από τους δρόμους της πόλης, κρατώντας ένα τυλιχτό. Ο 23χρονος παίκτης βρέθηκε στην Ελλάδα για την αναμέτρηση της Παρί με τον Ολυμπιακό και δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει σουβλάκι.
Η στιγμή αυτή έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, όταν Εβάν Φουρνιέ, έκανε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, λέγοντας:
«I told uuuuuuuu!! Essaye gyros mtn tva etre battu…»
👀 https://t.co/0C4UWmCv1N pic.twitter.com/mvXIDARas3— Nadir Hifi (@thenadirhifi) November 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.