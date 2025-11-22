Ο Ιφί μαθαίνει τις ομορφιές της Ελλάδας με σουβλάκι και απαντάει στον Φουρνιέ!

Μετά την ήττα της Παρί, ο Ιφί δεν έχασε την ευκαιρία, αφού βρέθηκε στην Ελλάδα να δοκιμάσει σουβλάκι, με τον Φουρνιέ να του απαντάει στο Χ.

Τι εστί… σουβλάκι, έμαθε και ο Ιφί, ο οποίος ανέβασε στο Χ μία φωτογραφία από τους δρόμους της πόλης, κρατώντας ένα τυλιχτό. Ο 23χρονος παίκτης βρέθηκε στην Ελλάδα για την αναμέτρηση της Παρί με τον Ολυμπιακό και δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει σουβλάκι.

Η στιγμή αυτή έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, όταν Εβάν Φουρνιέ, έκανε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, λέγοντας:

«I told uuuuuuuu!! Essaye gyros mtn tva etre battu…»