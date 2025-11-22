GM Μακάμπι: «Οι ομάδες της Euroleague τις επόμενες μέρες θα αποφασίσουν για το πότε θα επιστρέψουμε στο Ισραήλ»

O GM της Μακάμπι στάθηκε στο ενδεχόμενο της επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες στη Εuroleague.

Η EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία για την απόφαση σχετικά με την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, μετά και τη νέα αυτοψία στο Τελ Αβίβ, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και οι αντιδράσεις από αρκετές ομάδες και χώρες ενισχύουν το σενάριο παράτασης της απόφασης για το 2026, όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta.

Ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα, GM της Μακάμπι μίλησε στο Sky Sport για το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων στο Ισραήλ στις φυσικές έδρες τους για τα ματς της Euroleague.

«Πότε θα επιστρέψουμε στο Ισραήλ; Δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά των ομάδων της Euroleague. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και πιστεύω ότι θα υπάρξει τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το πλάνο ήταν να γίνει η επιστροφή τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ελπίζουμε πως η απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες θα εγκριθεί», ήταν τα λόγια του.