Η EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία για την απόφαση σχετικά με την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, μετά και τη νέα αυτοψία στο Τελ Αβίβ, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και οι αντιδράσεις από αρκετές ομάδες και χώρες ενισχύουν το σενάριο παράτασης της απόφασης για το 2026.

H EuroLeague είχε προχωρήσει σε μία ανακοίνωση την 21η Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, είχε επικοινωνηθεί ότι η διοργανώτρια αρχή θα επαναξιολογούσε την κατάσταση γύρω από την επιστροφή των ομάδων στο Ισραήλ μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, ενώ το ίδιο θα ίσχυε και για το EuroCup.

Οι μέτοχοι-ομάδες θα εξέταζαν την κατάσταση και μόνο αν είχαν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις-υποσχέσεις γύρω από τις εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας, η επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στη φυσική τους έδρα, θα συγκέντρωνε πιθανότητες. Η ανακοίνωση έλεγε: «μετά από προσεκτική διαβούλευση, οι σύλλογοι–μέλη της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στο Τελ Αβίβ για εποπτεία και συνομιλίες με τις ομάδες και τις ισραηλινές αρχές βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες ο αγωνιστικός διευθυντής της EuroLeague, Ντιέγκο Ζουλιέν και ο CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, Παούλιους Μοτιεγιούνας. Εντός των επόμενων ημερών και μέχρι το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να προγραμματιστεί έκτακτο συμβούλιο των μετόχων, ούτως ώστε να ληφθεί η απόφαση κατά πλειοψηφία με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Όσον αφορά την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ έχει δώσει δέσμευση για εκεχειρία, ωστόσο η κατάσταση διαφαίνεται εξαιρετικά εύθραστη. Μάλιστα, η ανακοίνωση που είχε δημοσιευτεί στα τέλη Οκτώβρη είχε κριθεί βιαστική ειδικά από τη στιγμή που προέκυψε χωρίς τη ψηφοφορία μεταξύ των μετόχων της ECA.

Μέχρι στιγμής, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπάρχει αντίδραση στην ενδεχόμενη επιστροφή από την Ισπανία, η οποία είναι και μία από τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος. Παράλληλα, η Τουρκία βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος, ειδικότερα από τη στιγμή που οι ομάδες της δεν παίζουν ούτε και τα εντός έδρας παιχνίδια του με τις ισραηλινές ομάδες, επί τουρκικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, η Αναντολού Έφες έδωσε το εντός έδρας ματς της με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Μακάμπι στην Ποντγκόριτσα, ενώ η Φενέρμπαχτσε «υποδέχθηκε» με τη σειρά της την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο "SAP Garden" στο Μόναχο.

Αντίδραση είχε προκύψει και από την Ιταλία με την αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κινδυνεύει να αναβληθεί εξαιτίας φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων τη μέρα του αγώνα (21/11, 21:30) με την αστυνομία να εκφράζει τους προβληματισμούς της, ωστόσο το ματς θα διεξαχθεί κανονικά. Ένα ακόμη μείζον ερώτημα που τίθεται, καθώς η σεζόν έχει προχωρήσει, έχει να κάνει με το ότι κάποιες ομάδες έχουν ήδη παίξει τα εκτός έδρας παιχνίδια τους με τις Ισραηλινές ομάδες στο Βελιγράδι και την Σόφια και ότι σε περίπτωση που ανάψει το «πράσινο φως» για αγώνες επί ισραηλινού εδάφους, ελλοχεύει ο κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού.

Εν κατακλείδι, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι κερδίζει συνεχώς πόντους το σενάριο της αναβολής της απόφασης και της μετάθεσής της για το 2026. Τον προβληματισμό της έχει εκφράσει και η ELPA, η Ένωση Παικτών της EuroLeague, ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή της οριστικής απόφασης.