Ομπράντοβιτς: «Δεν χάνουμε παιχνίδια λόγω ενός κινητού»

O Zέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα από τη Φενέρ προσπάθησε να εξηγήσει τη δήλωση που είχε κάνει μετά το ματς με τη Βιλερμπάν.

Μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε πει μεταξύ άλλων πως: «Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να ντρέπονται, στα αποδυτήρια κάθονται στα κινητά τους!». Η Παρτίζαν γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι και από τη Φενέρ και ο Ζοτς μετά το τέλος του ματς ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που είχε κάνει κόντρα στους Γάλλους και δεν δίστασε να απαντήσει

Αναλυτικά η απάντηση του

«Αυτό που είπα μετά το παιχνίδι, το είπα και στα αποδυτήρια, όπως κάνω πάντα. Είμαι άμεσος από την πρώτη μέρα που άρχισα να δουλεύω εδώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω αυτά τα πράγματα, γιατί μοναδικό μου ενδιαφέρον είναι το καλό της ομάδας.

Γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με νοιάζουν οι γνώμες απ’ έξω, δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πω. Τι γράφετε, τι λένε άλλοι, δεν με αφορά. Το κινητό μου το χρησιμοποιώ μόνο για κλήσεις, λίγη μουσική και για να δω αποτελέσματα. Δεν διαβάζω σχόλια. Αν κάποιος με χειροκροτεί ή με κατηγορεί ή νομίζει ότι δεν τα πηγαίνω καλά είναι δικό του πρόβλημα. Η διοίκηση μπορεί να αντιδράσει όποτε θέλει. Αν κάποιος σκέφτεται έτσι ή αλλιώς, δεν έχει να κάνει με μένα.

Προσπαθώ να εξηγήσω το εξής: πιστεύω ακράδαντα ότι κάνω τα πράγματα σωστά. Είμαι 100% εντάξει με τον εαυτό μου, απόλυτα. Ξέρω την ενέργεια που δίνω και πόσο αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, και αν κάποιος νομίζει ότι δεν είναι αρκετή, ας καθίσουμε να μιλήσουμε, κανένα πρόβλημα

Οι παίκτες τα κατάλαβαν όλα και τα δέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω πως κάποια πράγματα αποσπούν τη συγκέντρωσή τους και αυτό είναι ένα απ’ αυτά. Ως προπονητής θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι κάποιοι κανόνες τηρούνται απ’ όλους. Δεν φέρνω το κινητό μου στο πρωινό, στο μεσημεριανό ή στο δείπνο. Ποτέ δεν το φέρνω στην προπόνηση. Ό,τι ζητάω από τους παίκτες, το κάνω κι εγώ, γιατί θέλω να δίνω το παράδειγμα. Όταν μιλάμε για πειθαρχία, για συνέπεια, για καθήκοντα, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αλλά θα παλέψω για την πειθαρχία, για να ξέρουν πού παίζουν και για ποιον. Θα κάνω τα πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον εαυτό μου μετά τους αγώνες ή τις προπονήσεις, μηδέν.

Ας επαναλάβω κάτι γιατί θα σχολιαστεί, παρότι είναι μια μικρή πτυχή: δεν χάνουμε παιχνίδια λόγω ενός κινητού. Δεν ήταν αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν να μείνουν συγκεντρωμένοι, ειδικά στη δύσκολη κατάσταση που είμαστε τώρα.

Θα ξαναπώ αυτό που είπα: ο Καλάθης δεν έπαιζε δέκα μήνες και τώρα παίζει. Ο παίκτης που είχε τραυματιστεί, ο Σέικ Μίλτον, τον παρακαλούσα να σταματήσει να προπονείται, είχε έναν μήνα εκτός, αλλά θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έχουμε άλλους παίκτες. Και πάλι, όταν γυρίζω στον πάγκο και βλέπω ποιοι υπάρχουν, δεν είναι εύκολο. Κι εκεί επιστρέφουμε στο ένας εναντίον ενός, πώς να μαρκάρεις κάποια πράγματα που η Φενέρ κάνει υποδειγματικά και δεν είναι εύκολο. Προχωράμε. Έρχεται νέο παιχνίδι. Πού θα φτάσουμε, θα δούμε. Δίνουμε τα πάντα».