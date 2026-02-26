Δανεικός στη Μπανταλόνα ο Τζαμπάρι Πάρκερ, με την Παρτίζαν να επισημοποιεί τον δανεισμό.

Ήταν γνωστό τις προηγούμενες μέρες πως ο Τζάμπαρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν και η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση των Σέρβων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Η Mozzart Sport τόνισε πως οι Ισπανοι κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους μέχρι το τέλος της σεζόν ως δανεικό, αναλαμβάνοντας μέρος του μισθού του Αμερικανού.

Και ήρθε η Παρτίζαν να κάνει επίσημο τον δανεισμό, αφού ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον παίκτη.

Η Μπανταλόνα θα φιλοξενήσει και το Final Four του BCL. Είναι ήδη στη φάση των 8 της διοργάνωσης και η ΑΕΚ είναι εκ των υποψήφιων αντιπάλων της.