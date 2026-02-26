Πάρκερ: Επίσημος ο δανεισμός στην Μπανταλόνα

Νίκος Καρφής
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ συμφώνησε με την Μπανταλόνα και περιμένει το ΟΚ της Παρτίζαν!

bet365

Δανεικός στη Μπανταλόνα ο Τζαμπάρι Πάρκερ, με την Παρτίζαν να επισημοποιεί τον δανεισμό.

Ήταν γνωστό τις προηγούμενες μέρες πως ο Τζάμπαρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν και η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση των Σέρβων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Η Mozzart Sport τόνισε πως οι Ισπανοι κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους μέχρι το τέλος της σεζόν ως δανεικό, αναλαμβάνοντας μέρος του μισθού του Αμερικανού.

Και ήρθε η Παρτίζαν να κάνει επίσημο τον δανεισμό, αφού ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον παίκτη.

Η Μπανταλόνα θα φιλοξενήσει και το Final Four του BCL. Είναι ήδη στη φάση των 8 της διοργάνωσης και η ΑΕΚ είναι εκ των υποψήφιων αντιπάλων της.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα