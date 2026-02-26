Πάρκερ: Επίσημος ο δανεισμός στην Μπανταλόνα
Ήταν γνωστό τις προηγούμενες μέρες πως ο Τζάμπαρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν και η Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση των Σέρβων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού φόργουορντ.
Η Mozzart Sport τόνισε πως οι Ισπανοι κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους μέχρι το τέλος της σεζόν ως δανεικό, αναλαμβάνοντας μέρος του μισθού του Αμερικανού.
Και ήρθε η Παρτίζαν να κάνει επίσημο τον δανεισμό, αφού ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον παίκτη.
Η Μπανταλόνα θα φιλοξενήσει και το Final Four του BCL. Είναι ήδη στη φάση των 8 της διοργάνωσης και η ΑΕΚ είναι εκ των υποψήφιων αντιπάλων της.
Džabari Parker na pozajmici u Huventudu!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 26, 2026
Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom Mozzart Bet.
U prethodnim… pic.twitter.com/eZprzfeaJJ
