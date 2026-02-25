Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός: Που θα δείτε τα ματς της Euroleague
Η Euroleague επιστρέφει μετά από 2 εβδομάδες με την 29η αγωνιστική και ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του τον χαμένο τελικό Κυπέλλου.
Οι Πειραιώτες φιλοξενούνται στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις και επιθυμούν ακόμη μια νίκη, την 19η έτσι ώστε να παραμείνουν στα ψηλά της βαθμολογίας. Το τζάμπολ θα γίνει στις 20:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Λίγο νωρίτερα (19:45, Novasports 4) η πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Παρτίζαν, ενώ στις 21:30 υπάρχουν τα Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (Novasports Start) και Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (Novasports 5).
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (19:45, Novasports 4)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (21:30, Novasports Start)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Start)
