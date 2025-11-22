Ο προπονητής της Παρί Φραντσέσκο Ταμπελίνι αναφέρθηκε στην ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά και στην απουσία του Ναντίρ Ιφί την τελευταία στιγμή.

Η αιφνιδιαστική απουσία του Ναντίρ Ιφί την τελευταία στιγμή, αλλά και η απώλεια αρκετών ριμπάουντ ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο προπονητής της Παρί Φραντσέσκο Ταμπελίνι στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

«Μετά από κακό δεύτερο δεκάλεπτο, καταφέραμε και επιστρέψαμε στο παιχνίδι με καλή ομαδική άμυνα. Πλησιάσαμε στους δυο πόντους, ωστόσο σε εκείνο το σημείο έγιναν λάθη τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, που οδήγησαν σε επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού και οδήγησαν σε νέες κατοχές και πόντους. Αυτό ήταν το κλειδί για την αναμέτρηση, η διαφορά πήγε στους 10 πόντους και χάσαμε εύκολα» εξήγησε ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας.

Όσο για την απουσία του Ναντίρ Ιφί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, υπογράμμισε: «Ήταν ένας ξαφνικός πόνος στην πλάτη, τον ένιωσε στην τελευταία προπόνηση πριν ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί. Έκανε προπόνηση την Πέμπτη (20/11) μια μέρα πριν τον αγώνα, ωστόσο ένιωσε πάλι τον ίδιο πόνο και επειδή δεν ήταν έτοιμος κρίθηκε σκόπιμο να μην τον χρησιμοποιήσουμε. Με τον τρόπο που παίζουμε χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας υγιείς».

Ο Ναντίρ Ιφί έκανε ένεση και το ίδιο θα κάνει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προλάβει να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι της γαλλικής ομάδας.