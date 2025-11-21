Ο Μάριο Χεζόνια στον αγώνα της Ρεάλ με τη Ζάλγκιρις έκανε την χειρότερη εμφάνιση και στο ντεφορμάρισμα του έχει παίξει ρόλο ο Τρέι Λάιλς που «ροκάνισε» τον χρόνο του.

Αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα είναι ο Μάριο Χεζόνια στη Ρεάλ και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο τελευταίο παιχνίδι με την Ζάλγκιρις, όπου πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση του. Ο Κροάτης φόργουορντ διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος και χαμηλών επιδόσεων και αυτό τον έχει κάνει να δείχνει «ξένο σώμα» στη «βασίλισσα».

Ο Μάριο Χεζόνια στη νίκη (100-99) επί της Ζάλγκιρις έπαιξε 14:37 λεπτά, έχοντας μόλις 2 πόντους με κάρφωμα σε αιφνιδιασμό με 1/3 δίποντα, 0/1 στα τρίποντα, πήρε ένα ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ, έκανε δύο λάθη και υπέπεσε σε τέσσερα προσωπικά φάουλ. Με 1:25 να απομένουν για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου αντικαταστάθηκε μετά από ένα επιθετικό φάουλ. Δεν επέστρεψε στο παρκέ από τον Σέρτζιο Σκαριόλο και παρακολούθησε το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τον πάγκο.

Σε οποιαδήποτε άλλη σεζόν, μια εμφάνιση σαν αυτή με τους Λιθουανούς για τον Χεζόνια θα ήταν απλώς μια κακή βραδιά. Δεν είναι όμως κάτι σπάνιο, καθώς από τα 198 παιχνίδια της EuroLeague που έχει παίξει, είχε αρνητική συνολική επίδοση μόνο σε εννέα ματς. Δύο από αυτά, με τα χειρότερα στατιστικά του (-2 εναντίον της Φενέρμπαχτσε και -5 στην αξιολόγηση με την Ζάλγκιρις), έχουν συμβεί στα τελευταία πέντε παιχνίδια!

Το προηγούμενο διάστημα η αλήθεια είναι πως αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στην πλάτη, χρειάστηκε να μείνει εκτός και να μπει προοδευτικά. Η αλήθεια όμως είναι ότι δυσκολεύεται υπό την καθοδήγηση του Σέρτζιο Σκαριόλο να βρει τον ρόλο του και τα πατήματα του. Κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άφιξη του Τρέι Λάιλς, που έχει μειώσει τον χρόνο και τον ρόλο του Κροάτη φόργουορντ.

Αυτό το γεγονός τον κάνει να είναι αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα. Η γλώσσα του σώματός του στο γήπεδο δεν είναι η καλύτερη και όταν κάθεται στον πάγκο, όπως συνέβη με τη Ζάλγκιρις παραμένει απαθείς ενώ οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν τα καλάθια.

«Αν είσαι επαγγελματίας, αν σέβεσαι τη φανέλα, αν σέβεσαι την ομάδα σου και τους συμπαίκτες σου, δεν σταματάς ποτέ. Μπορεί να παίζεις καλύτερα ή χειρότερα, μπορεί να είσαι πιο εύστοχος ή όχι, μπορεί να είσαι εκτός φόρμας, αλλά δεν πρέπει να σταματάς» υποστήριξε ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφερόμενος σε κάποιους παίκτες που δεν είναι στα καλύτερα τους αγωνιστικά τον τελευταίο καιρό, όπως είναι ο Χεζόνια, ο Ντεκ και ο Οκέκε. Το μήνυμα το έστειλε ο Ιταλός τεχνικός, θα φανεί σύντομα αν το κατάλαβαν...

