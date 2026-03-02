Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και του αγώνα της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket.

Δευτέρα σήμερα (02/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πιο λιτό σε σχέση με το σαββατοκύριακο, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τους αγώνες της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 19:30 (Cosmote Sport 2) με την Πίζα να υποδέχεται την Μπολόνια. Αργότερα στις 21:30 η Κόρδοβα θα φιλοξενήσει την Ανδόρα (Nova Sports Start), ενώ στις 21:45 (Cosmote Sport 7) η Φιορεντίνα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Ουντινέζε. Στις 22:00 (Nova Sports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τη Χετάφε και την ίδια ώρα η Μπέρμιγχαμ τη Μίντλεσμπρο (Cosmote Sport 3). Τέλος στις 22:15 (Cosmote Sport 1) η Μπενφίκα θα αγωνιστεί στην έδρα της Ζιλ Βιθέντε.

Στο μπάσκετ η Εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket (20:00, ΕΡΤ2), ενώ νωρίτερα στις 17:30 για την Elite League η ΝΕ Μεγαρίδας θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Πρωτέα Βούλας (ΕΡΤ2).

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Τέλος, στις 18:30 θα μεταδοθεί ζωντανά από ERT Sports 1 η εκδήλωση για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ίδρυση του Παναιτωλικού.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας