Ασταμάτητος ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η Παρί είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Κάτι που όφειλε περισσότερο στον Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος απόντος του τραυματία Ναντίρ Ιφί, είχε... πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Συγκεκριμένα σε 06:23 λεπτά συμμετοχής στην 1η περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ είχε πετύχει 15 πόντους με 5/6 τρίποντα!