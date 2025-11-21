Ολυμπιακός - Παρί: Τρομερό δεκάλεπτο από τον Τζάστιν Ρόμπινσον με 5/6 τρίποντα!
Ασταμάτητος ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Η Παρί είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Κάτι που όφειλε περισσότερο στον Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος απόντος του τραυματία Ναντίρ Ιφί, είχε... πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Συγκεκριμένα σε 06:23 λεπτά συμμετοχής στην 1η περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ είχε πετύχει 15 πόντους με 5/6 τρίποντα!
@Photo credits: Euroleague
