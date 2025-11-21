Ο Ματίας Λεσόρ θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να χειρουργηθεί. Τι είναι όμως η αρθοσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών στην οποία θα υποβληθεί;

O Mατίας Λεσόρ θα περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα,ο ψηλός του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό, Νικ Φαν Ντάικ, στην Πορτογαλία. Μετά την επέμβαση θα μπορεί να ξεκαθαρίσει και το τοπίο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ.

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Χειρουργείο για τον Γάλλο σέντερ!

Τι είναι η αρθοσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών

Η αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην ποδοκνημική είναι μια λιγότερο επεμβατική μέθοδος χειρουργικής (MIS – Minimal Invasive Surgery). Στόχος της είναι η διάγνωση και η αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα στην άρθρωση με λιγότερο πόνο και γρηγορότερη ανάρρωση σε σχέση με την παραδοσιακή «ανοιχτή» χειρουργική.

Η τεχνική βασίζεται στη χρήση πολύ μικρών τομών, μέσα από τις οποίες εισάγονται ειδικά εργαλεία και μία μικροσκοπική κάμερα, το αρθροσκόπιο. Ο χειρουργός βλέπει σε οθόνη μεγεθυμένη και καθαρή την άρθρωση, εντοπίζει με ακρίβεια την αιτία του προβλήματος και παρεμβαίνει θεραπευτικά.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου 30–60 λεπτά και μπορεί να γίνει είτε με τοπική αναισθησία (ο ασθενής παραμένει ξύπνιος) είτε με γενική αναισθησία (ο ασθενής κοιμάται). Μετά το χειρουργείο, ο ασθενής συνήθως μπορεί να κινητοποιηθεί την ίδια ή την επόμενη ημέρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και τον τύπο της επέμβασης. Συχνά εφαρμόζεται ένας ελαφρύς νάρθηκας και ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για πλήρη επάνοδο στη δραστηριότητα.

Αυτή η μέθοδος έχει πλεονεκτήματα