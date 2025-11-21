Ο Ματίας Λεσόρ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αυτός είναι ο Ολλανδρός γιατρός, Νικ Φαν Ντάικ, που θα τον αναλάβει στην Πορτογαλία.

O Mατίας Λεσόρ θα περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα,ο ψηλός του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό, Νικ Φαν Ντάικ, στην Πορτογαλία με τα πρώτα μηνύματα να είναι αισιόδοξα όσον αφορά την αποθεραπεία του και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ποιος είναι όμως ο κορυφαίος γιατρός που θα αναλάβει τον Γάλλο σέντερ;

Ο Φαν Ντάικ, ορθοπεδικός χειρουργός και πρώην καθηγητής εργάζεται στο FIFA Medical Centres of Excellence και θεωρείται από τους κορυφαίους και πιο αναγωνρισμένους γιατρούς στην Ευρώπη, ειδικά όταν πρόκειται για τραυματισμούς στον αστράγαλο και το γόνατο.

Πολλοί αθλητές τον εμπιστεύονται για να βρουν οριστική λύση στα προβλήματά τους, ανάμεσά τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος το 2014 στράφηκε σε εκείνον. Το παράδειγμά του ακολούθησε και ο Αντώνης Κόνιαρης ταξιδεύοντας στην Πορτογαλία, ενώ τώρα είναι η σειρά του Ματίας Λεσόρ.

Ο Φαν Ντάικ έγινε διεθνώς γνωστός με την καινοτόμο τεχνική «Amsterdam Approach», μια επαναστατική μέθοδο χειρουργικής στον αστράγαλο που διαφοροποιήθηκε εντελώς από τις τότε καθιερωμένες πρακτικές. Η φιλοσοφία του αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική και βοήθησε αναρίθμητους αθλητές υψηλού επιπέδου.

Μάλιστα, ο 74χρονος γιατρός έχει συνεργαστεί και με αρκετούς άλλους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Νταβίντ Λουίζ και Μάρκο φαν Μπάστεν, ενώ έχει βοηθήσει και πολλούς ανθρώπους εκτός του χώρου του αθλητισμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περιοχή του αστραγάλου.

Ο Φαν Ντάικ που άλλαξε τα δεδομένα γύρω από τη χειρουργική του αστραγάλου έχει παράλληλα δημιουργήσει και τη δική του πλατφόρμα ankleplatform.com, προωθώντας την εκπαίδευση και ανταλλαγή γνώσεων για την παθολογία του ποδιού.