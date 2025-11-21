Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Χειρουργείο για τον Γάλλο σέντερ!
Η απόφαση πάρθηκε για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού καθώς θα περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου ταξιδεύοντας το Σάββατο (22/11) για το Οπόρτο.
Συγκεκριμένα θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό στην Πορτογαλία με τα πρώτα μηνύματα να είναι αισιόδοξα όσον αφορά την αποθεραπεία του και την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Ο λόγος που θα κάνει νέα επέμβαση έχει να κάνει με αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής.
Μετά την επέμβαση θα μπορεί να ξεκαθαρίσει και το τοπίο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στα παρκέ. Να σημειωθεί ότι η αρθροσκόπηση θα γίνει από τον Νικ Φαν Ντάικ, τον ίδιο γιατρό που είχε χειρουργήσει και τον Ιωάννη Παπαπέτρου το 2014.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ
«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.
Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι' αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».
