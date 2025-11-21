Ολυμπιακός - Παρί: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Μετά τον Παναθηναϊκό, σειρά παίρνει απόψε (21/11) και ο Ολυμπιακός, που μπαίνει στη δράση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρί, θέλοντας να πάρει το 8ο «ροζ φύλλο» αγώνα της σεζόν. Τζάμπολ στις 21:15 με κάλυψη από το Novasports Prime.
Το μενού της βραδιάς συνεχίζεται λίγο μετά (21:30), με την Παρτίζαν να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 4), ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν επίσης τα Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 5) και Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start).
Φινάλε στις 22:00 στη Βαλένθια, με την ομώνυμη ομάδα να περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα (Novasports 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Παρί (21:15, Novasports Prime)
- Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε (21:30, Novasports 4)
- Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (21:30, Novasports 5)
- Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Start)
- Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (22:00, Novasports 2)
