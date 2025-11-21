Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (21/11) αγώνα των «ερυθρόλευκων», αλλά και των υπολοίπων αναμετρήσεων της Euroleague.

Μετά τον Παναθηναϊκό, σειρά παίρνει απόψε (21/11) και ο Ολυμπιακός, που μπαίνει στη δράση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρί, θέλοντας να πάρει το 8ο «ροζ φύλλο» αγώνα της σεζόν. Τζάμπολ στις 21:15 με κάλυψη από το Novasports Prime.

Το μενού της βραδιάς συνεχίζεται λίγο μετά (21:30), με την Παρτίζαν να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (Novasports 4), ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν επίσης τα Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 5) και Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start).

Φινάλε στις 22:00 στη Βαλένθια, με την ομώνυμη ομάδα να περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα (Novasports 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας