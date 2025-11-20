O Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο του Παναθηναϊκού από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC.

O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».

Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε στο κοινό του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι EuroLeague. Ο νεοφερμένος σέντερ του τριφυλλιού ξεσήκωσε το κοινό ξεκινώντας πολύ δυναμικά.

Η αρχή έγινε με 4(!) μπλοκ από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Συγκεκριμένα, πρώτο μπλοκ στον Φίλιπ Πετρούσεφ και μετέπειτα στον Κέναν Καμένιας, ενώ συνέχισε με μεγαλοπρεπέστατο «όχι» στον Εμφιόντου Καμπενγκέλε, ολοκληρώνοντας την εκπληκτική του δουλειά στην άμυνα με μπλοκ στον πρωταγωνιστή της Ντουμπάι BC, Μπούγκι Έλις.

Συνολικά, ο ψηλός του Παναθηναϊκού μέτρησε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κοψίματα σε 16'17'' που πάτησε παρκέ στο πρώτο μέρος.

