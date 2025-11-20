Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC: Ο Φαρίντ έσβησε τον... γενικό με 4 τάπες!
O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».
Ο Κένεθ Φαρίντ συστήθηκε στο κοινό του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι EuroLeague. Ο νεοφερμένος σέντερ του τριφυλλιού ξεσήκωσε το κοινό ξεκινώντας πολύ δυναμικά.
Η αρχή έγινε με 4(!) μπλοκ από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Συγκεκριμένα, πρώτο μπλοκ στον Φίλιπ Πετρούσεφ και μετέπειτα στον Κέναν Καμένιας, ενώ συνέχισε με μεγαλοπρεπέστατο «όχι» στον Εμφιόντου Καμπενγκέλε, ολοκληρώνοντας την εκπληκτική του δουλειά στην άμυνα με μπλοκ στον πρωταγωνιστή της Ντουμπάι BC, Μπούγκι Έλις.
Συνολικά, ο ψηλός του Παναθηναϊκού μέτρησε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κοψίματα σε 16'17'' που πάτησε παρκέ στο πρώτο μέρος.
Δείτε τις φάσεις
Rim protector to say the least, @KennethFaried35 pic.twitter.com/BIsZwZK2uE— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2025
KENNETH FARIED BLOCKS TWICE IN 30 SECONDS!! 🤯💥— SKWEEK (@skweektv) November 20, 2025
This signing is the best move of the season so far, The Manimal comes up with a huge block, pushes the ball up the court, drops a dime, then follows it with another massive block! He is crazy, he is everywhere! 🔥🏀💨 pic.twitter.com/3kK3sLVgJI
