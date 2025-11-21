Ναν: «Ο Φαρίντ έχει ανάψει την... σπίθα στην ομάδα»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Κέντρικ Ναν να είναι από τους καλύτερους παίκτες της αναμέτρησης με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για την απόδοσή του αλλά και για την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην ομάδα.

Αναλυτικά

Για το ότι αναδείχθηκε MVP: «Είναι το συνηθισμένο για εμένα. Τέλεια νίκη απόψε. Αρχίσαμε μέτρια. Τα καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στην 3η περίοδο βρήκαμε ρυθμό. Ήταν μεγάλη νίκη για εμάς. Να συνεχίσουμε έτσι και την άλλη εβδομάδα».

Για τον Φαρίντ: «Ο Φαρίντ έχει ανάψει την... σπίθα στην ομάδα. Η παρουσία του στην ρακέτα είναι πολύ σημαντική για εμάς, ρολάρει, καρφώνει μπάλες και στην άμυνα βλέπεται όλοι τι κάνει. Μπλοκάρει τα πάντα με τα τεράστια χέρια του»