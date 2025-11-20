Οι φίλοι του Παναθηναϊκού συνόδευσαν την επιστροφή στην έδρα τους με ένα πολύ εντυπωσιακόι κορεό για το ματς κόντρα στην Ντουμπάι BC.

O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».

Μετά από τέσσερα παιχνίδια μακριά από το σπίτι τους οι φίλοι του τριφυλλιού ήθελαν να δώσουν δυναμικά το παρών στην έδρα τους. Έτσι, αποφάσισαν να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα από νωρίς με ένα εντυπωσιακό κορεό που είχαν ετοιμάσει οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ομάδας στα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Το Telekom Center Athens ήταν εξ αρχής στο πόδι, λοιπόν, για την πολυαναμενόμενη επιστροφή στις νίκες.