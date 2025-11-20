Αυτή είναι η 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ομάδα που κερδίζει δεν... αλλάζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει την ίδια 12άδα και στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC.

Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι απουσιάζουν και πολλοί παίκτες όπως είναι οι Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος, Ομέρ Γιούρτσεβεν και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν θα έχει και πάλι τους «12» που έκαναν το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα αφήνοντας και πάλι εκτός τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Τούρκου τεχνικού για το ματς με την Ντουμπάι BC αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.