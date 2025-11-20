Παναθηναϊκός: Με συνταγή «διαβολοβδομάδας» - Η 12άδα για το ματς με την Ντουμπάι
Ομάδα που κερδίζει δεν... αλλάζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει την ίδια 12άδα και στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC.
Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι απουσιάζουν και πολλοί παίκτες όπως είναι οι Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος, Ομέρ Γιούρτσεβεν και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.
Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν θα έχει και πάλι τους «12» που έκαναν το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα αφήνοντας και πάλι εκτός τον Γιάννη Κουζέλογλου.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Τούρκου τεχνικού για το ματς με την Ντουμπάι BC αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
