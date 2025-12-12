Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Η 15η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται σήμερα Παρασκεύη (12/12) με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα. Τζάμπολ στις 21:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 18:00, η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (Νova Sports 5) και λίγο αργότερα (20:30), η φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Νοva Sports 4).
Στις 21:30 σπουδαίο ντέρμπι στο Βελιγράδι με Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα να διασταυρώνουν τα ξίφη τους και το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports 5. Την ίδια ώρα η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Νοva Sports start).
Αμέσως μετά, στις 23:00, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos powered by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ντουμπάι BC - Μπάγερν Μονάχου (18:00, Nova Sports 5)
- Μονακό - Φενέρμπαχτσε (20:30, Nova Sports 4)
- Mπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports prime)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:30, Νοva Sports 5)
- Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Νοva Sports start)
- Μίλωνας - Ηλυσιακός (21:30, ΕΡΤ2)
- Gazz Floor powered by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
