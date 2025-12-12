Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Η 15η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται σήμερα Παρασκεύη (12/12) με τον Ολυμπιακό να τίθεται αντιμέτωπος εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα. Τζάμπολ στις 21:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 18:00, η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (Νova Sports 5) και λίγο αργότερα (20:30), η φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Νοva Sports 4).

Στις 21:30 σπουδαίο ντέρμπι στο Βελιγράδι με Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα να διασταυρώνουν τα ξίφη τους και το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports 5. Την ίδια ώρα η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Νοva Sports start).

Αμέσως μετά, στις 23:00, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας