Φαρίντ: «Δεν με αποκαλούν "Manimal" τυχαία»

Ο Κένεθ Φαρίντ μοιράστηκε στο «CLUB 1908» τις πρώτες του εντυπώσεις φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ντουμπάι BC στη 12η αγωνιστική της EuroLeague, το βράδυ της Πέμπτης (21:15) στο Telekom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν την προπόνηση τους ενόψει της απαιτητικής μάχης.

Στο πλαίσιο της προπόνησης, ο Κένεθ Φαρίντ, που έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη μέρα τις άφιξής του στο τριφύλλι, μίλησε στο «CLUB 1908» για τις σκέψεις του και για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά

Για το πρώτο του ματς εντός έδρας: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Το μόνο που ακούω είναι το πόσο διαφορετικό είναι το κοινό εδώ. Το έχω δει στο διαδίκτυο, αλλά είμαι σίγουρος ότι αύριο η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ηλεκτρισμένη, γιατί μου δίνετε ήδη την ενέργεια online. Οπότε ανυπομονώ να το δω από κοντά.

Για τη γρήγορη προσαρμοστικότητά του: «Ειλικρινά είμαι επαγγελματίας. Είμαι επαγγελματίας όλη μου τη ζωή και δε με αποκαλούν "Manimal" τυχαία. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να παίξω μπάσκετ, βγαίνω στο παρκέ και τα δίνω όλα. Όταν οι φίλαθλοι, οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου το βλέπουν αυτό, μου το ανταποδίδουν με την αγάπη και την προσοχή που χρειάζομαι για να βελτιωθώ και να δείξω ποιος πραγματικά είμαι».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από το κοινό του Παναθηναϊκού: «Ρωτήστε με αύριο, γιατί ακούω ότι θα είναι ακόμα πιο τρελά εδώ. Ανυπομονώ να δω πως θα είναι οι φίλαθλοι της Θύρας 13».