Πασκουάλ: «Δεν είμαστε σε θέση να κατακτήσουμε τίτλους, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε»

Ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε στη Media Day, ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα, κόντρα στην Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την επιστροφή του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα είναι έτοιμος να κάνει ο Τσάβι Πασκουάλ στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Στις δηλώσεις του ο Ισπανός τεχνικός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την επιστροφή του στον πάγκο των «Καταλανών», καθώς και για τους στόχους της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν βρισκόμαστε σε εύκολη κατάσταση και δεν υπάρχουν μεταβατικές σεζόν. Νομίζω ότι με αυτή την ομάδα μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα αυτή τη σεζόν, όχι την επόμενη. Αν ένιωθα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα φέτος, θα έλεγα στο διοικητικό συμβούλιο να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν και δεν θα ερχόμουν εδώ τώρα. Θα χρειαστούμε δύο μήνες για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της ομάδας. Θα είναι μια δύσκολη και μακρά διαδικασία. Δεν είμαστε σε θέση να κατακτήσουμε τίτλους, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε ή να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως θα έπρεπε. Στην Μπαρτσελόνα, πρέπει πάντα να είναι έτσι, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση. Το λέμε δυνατά και καθαρά: θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σε κάθε τίτλο. Η Euroleague είναι το μεγαλύτερο όνειρο αλλά το ισπανικό πρωτάθλημα, λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα για να προσπαθήσει να διεκδικήσει κανείς τη Euroleague.

Πρώτον, θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πώς τα πάει η ομάδα. Θέλω να δω τους παίκτες να δουλεύουν και να μου δείξουν το επίπεδό τους. Πάντα προσαρμόζομαι σε αυτά που έχω και παίζω με διαφορετικούς τρόπους. Δεν θέλω καν να προσπαθήσω να υπογράψω κάποιον παίκτη μέχρι να συνεργαστώ περισσότερο με την ομάδα».