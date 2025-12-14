Η Μπαρτσελόνα, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού, πήρε ακόμη μια, επικρατώντας εύκολα της Μανρέσα με 62-89 εκτός έδρας για την ACB.

Η Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι Πασκουάλ συνεχίζει το αήττητο σερί της, περνώντας άνετα από την Μανρέσα (62-89).

Μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου η Μπαρτσελόνα γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Μανρέσα, φτάνοντας στις 6 σερί νίκες σε Ισπανία και EuroLeague.

Πλέον οι «Μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο 6-4 και συνεχίζουν την αναρρίχηση στην βαθμολογία, με την Μανρέσα να υποχωρεί στο 3-7.

Ο Ντάριο Μπριθουέλα ήταν πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα με 22 πόντους με 4 ασίστ, με τον Πάντερ να προσθέτει 13 πόντους, τον Ερνανγκόμεθ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και τον Σατοράνσκι 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Ρέγιες είχε 16 πόντους με 3 ασίστ, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γκραντ Γκόλντεν να προσθέτει 10 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα στρέφει πλέον το βλέμμα της στο ματς του Παρισιού κόντρα στην Παρί (10:00, 16/12) για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ουνικάχα Μάλαγα – Σαν Πάμπλο Μπούργος 99-91

Μπρεογκάν – Τενερίφη 96-108

Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Ανδόρα – Γρανάδα 86-81

Μπιλμπάο – Γέιδα 93-75

Μούρθια – Χοβεντούτ Μπανταλόνα 80-77

Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα 112-76

Βαλένθια – Σαραγόσα ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Μανρέσα – Μπαρτσελόνα 62-89

Η Κατάταξη

1. Ρεάλ Μαδρίτης 9-1

2. Βαλένθια 8-1

3. Μούρθια 8-2

4. Τενερίφη 7-3

5. Χοβεντούτ Μπανταλόνα 7-3

6. Ουνικάχα Μάλαγα 7-3

7. Μπαρτσελόνα 6-4

8. Μπιλμπάο 5-5

9. Μπασκόνια 4-5

10. Μπρεογκάν 4-6

11. Γέιδα 4-6

12. Τζιρόνα 4-6

13. Ανδόρα 4-6

14. Γκραν Κανάρια 3-6

15. Σαραγόσα 3-6

16. Μανρέσα 3-7

17. Γρανάδα 1-9

18. Σαν Πάμπλο Μπούργος 1-9