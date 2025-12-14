Μανρέσα - Μπαρτσελόνα 62-89: Στιε 6 σερί νίκες οι Καταλανοί
Η Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι Πασκουάλ συνεχίζει το αήττητο σερί της, περνώντας άνετα από την Μανρέσα (62-89).
Μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου η Μπαρτσελόνα γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Μανρέσα, φτάνοντας στις 6 σερί νίκες σε Ισπανία και EuroLeague.
Πλέον οι «Μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο 6-4 και συνεχίζουν την αναρρίχηση στην βαθμολογία, με την Μανρέσα να υποχωρεί στο 3-7.
Ο Ντάριο Μπριθουέλα ήταν πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα με 22 πόντους με 4 ασίστ, με τον Πάντερ να προσθέτει 13 πόντους, τον Ερνανγκόμεθ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ και τον Σατοράνσκι 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Ρέγιες είχε 16 πόντους με 3 ασίστ, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γκραντ Γκόλντεν να προσθέτει 10 πόντους.
Η Μπαρτσελόνα στρέφει πλέον το βλέμμα της στο ματς του Παρισιού κόντρα στην Παρί (10:00, 16/12) για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
Ουνικάχα Μάλαγα – Σαν Πάμπλο Μπούργος 99-91
Μπρεογκάν – Τενερίφη 96-108
Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Ανδόρα – Γρανάδα 86-81
Μπιλμπάο – Γέιδα 93-75
Μούρθια – Χοβεντούτ Μπανταλόνα 80-77
Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα 112-76
Βαλένθια – Σαραγόσα ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Μανρέσα – Μπαρτσελόνα 62-89
Η Κατάταξη
1. Ρεάλ Μαδρίτης 9-1
2. Βαλένθια 8-1
3. Μούρθια 8-2
4. Τενερίφη 7-3
5. Χοβεντούτ Μπανταλόνα 7-3
6. Ουνικάχα Μάλαγα 7-3
7. Μπαρτσελόνα 6-4
8. Μπιλμπάο 5-5
9. Μπασκόνια 4-5
10. Μπρεογκάν 4-6
11. Γέιδα 4-6
12. Τζιρόνα 4-6
13. Ανδόρα 4-6
14. Γκραν Κανάρια 3-6
15. Σαραγόσα 3-6
16. Μανρέσα 3-7
17. Γρανάδα 1-9
18. Σαν Πάμπλο Μπούργος 1-9
