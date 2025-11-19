Η ΚΕΔ μέσα από την τεχνική επιτροπή της ετοιμάζεται να παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta μια εκπαιδευτική ενότητα για τον κόσμο.

Σε μάθημα κανονισμών διαιτησίας ετοιμάζεται να προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η ΚΕΔ, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του κόσμου, των αθλητών, των προπονητών, αλλά κυρίως του κοινού της «πορτοκαλί θεάς»!

Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας που αποτελείται από τους Κώστα Ρήγα, Στέλιο Κουκουλεκίδη και Γιώργο Τανατζή ετοιμάζει μια εκπαιδευτική ενότητα με κανονισμούς και φάσεις (αμφισβητούμενες και μη) από όλες τις Εθνικές Κατηγορίες, προκειμένου να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να αρθούν οι παρεξηγήσεις.

Μέσα από τις πλατφόρμες στα social media και το You Tube ο στόχος είναι να αναλύονται διεξοδικά οι κανονισμοί και να μπορεί ο κόσμος να κατανοεί ορισμένες αποφάσεις που φαίνονται περίεργες η λανθασμένες.

Άλλωστε, η βάση των κανονισμών και το ξεκαθάρισμα σε σχέση με το τι ισχύει σε ΝΒΑ, FIBA, Euroleague και Stoiximan GBL είναι μια από τις στοχεύσεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου προς τον κόσμο κυρίως και σε δεύτερο πλάνο σε παίκτες και προπονητές.

Άλλωστε, όσον αφορά τις ομάδες η ΚΕΔ έχει φροντίσει και έχει αποσταλεί σε κάθε Σύλλογο ένας διαιτητής που αναλύει τις αλλαγές και συνολικά τους κανονισμούς, για να έχουν εικόνα οι αθλητές για το τι ισχύει.

Αναμφίβολα, είναι μια καινοτομία για το μπάσκετ, που θα βοηθήσει, ώστε να μετριαστεί η καχυποψία και να βελτιωθεί η γνώση όσων παρακολουθούν το άθλημα.

Την πρακτική που ακολουθεί ο επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ Στεφάν Λανουά με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων ακολουθεί και η ΚΕΔ/ΕΟΚ, προκειμένου να εξηγήσει αμφισβητούμενες φάσεις των αγώνων στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα θα εξηγεί ποιο είναι το σκεπτικό του διαιτητή και τι αναφέρει ο κανονισμός.