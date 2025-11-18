Αβδάλας: Στο νούμερο 12 του NBA Draft, σύμφωνα με το ESPN
Ο Νεοκλής Αβδάλας «τραβάει» όλο και περισσότερο τα βλέμματα στην Αμερική, με τις πρώτες προβλέψεις του ESPN, να τον θέτουν στη 12η θέση για επιλογή.
Αυτό σημαίνει πως ο Αβδάλας θα είναι «Lottery pick», του NBA Draft το 2026. Δηλαδή θα βρίσκεται στις πρώτες 14 επιλογές του πρώτου γύρου.
Θυμίζουμε πως ο μοναδικός Έλληνας που είχε επιλεχθεί σε «lottery pick», ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης στα Draft του 2016, στη 13η θέση από τους Κινγκς.
Δείτε ΕπίσηςGazz Floor by Novibet: Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Άντζουσιτς του Άρη & το ΣΟΚ με Γιάννη
- Οικονόμου στο Gazz Floor powered by Novibet: «Τα δεδομένα για γκαρντ στον Ολυμπιακό και η περίπτωση Γουότσον»
Ο Αβδάλας μετακόμισε στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Βιρτζίνια, προκειμένου να αγωνιστεί στο NCAA και να ξεχωρίσει με απώτερο σκοπό τα Draft του 2026.
O 19χρονος φόργουορντ, έχει ήδη... μανγητίσει τα βλέμματα, με τις ικανότητές του, μετρώντας 16.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα μ.ο σε 4 παιχνίδια.
Το ESPN τον έχει τοποθετήσει στη 12η θέση στην πρόβλεψη για επιλογή στα Draft του 2026.
Επίσης έγινε ειδική αναφορά στον διεθνή μπασκετμπολίστα, που τονίζει, αν βελτιώσει την κίνησή του μακρία από την μπάλα και παραμείνει η ευστοχία του από μακρινή απόσταση, τότε θα έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να πάρει την καύλύτερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ Έλληνας στα Draft.
First ESPN 2026 mock draft is up this morning - taking stock of things through the first couple weeks of college hoops. https://t.co/BrzIHpC2LN— Jeremy Woo (@JeremyWoo) November 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.