Το ESPN έκανε γνωστές τις πρώτες προβλέψεις για τα NBA Draft του 2026, με τον Νεοκλή Αβδάλα απ' ότι φαινεται να είναι «lottery pick», έχοντας εντυπωσιάσει στις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα των Βιρτζίνια.

Ο Νεοκλής Αβδάλας «τραβάει» όλο και περισσότερο τα βλέμματα στην Αμερική, με τις πρώτες προβλέψεις του ESPN, να τον θέτουν στη 12η θέση για επιλογή.

Αυτό σημαίνει πως ο Αβδάλας θα είναι «Lottery pick», του NBA Draft το 2026. Δηλαδή θα βρίσκεται στις πρώτες 14 επιλογές του πρώτου γύρου.

Θυμίζουμε πως ο μοναδικός Έλληνας που είχε επιλεχθεί σε «lottery pick», ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης στα Draft του 2016, στη 13η θέση από τους Κινγκς.

Ο Αβδάλας μετακόμισε στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Βιρτζίνια, προκειμένου να αγωνιστεί στο NCAA και να ξεχωρίσει με απώτερο σκοπό τα Draft του 2026.

O 19χρονος φόργουορντ, έχει ήδη... μανγητίσει τα βλέμματα, με τις ικανότητές του, μετρώντας 16.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα μ.ο σε 4 παιχνίδια.

Το ESPN τον έχει τοποθετήσει στη 12η θέση στην πρόβλεψη για επιλογή στα Draft του 2026.

Επίσης έγινε ειδική αναφορά στον διεθνή μπασκετμπολίστα, που τονίζει, αν βελτιώσει την κίνησή του μακρία από την μπάλα και παραμείνει η ευστοχία του από μακρινή απόσταση, τότε θα έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να πάρει την καύλύτερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ Έλληνας στα Draft.