Όλη την ιστορία που εξελίχθηκε τα τελευταία 24ωρα για να διασωθεί η Μονακό ανέλυσε ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας (LNB) Φιλίπ Οσέρ.

Η αποτροπή της απεργίας της Μονακό στον αγώνα με τη Σαλόν, οφείλονταν σε μια απόφαση του προέδρου της γαλλικής λίγκας (LNB) Φιλίπ Οσέρ, ο οποίος εισηγήθηκε την πληρωμή προς τους παίκτες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μέσα από την λίγκα, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Ο «ισχυρός άνδρας» του πρωταθλήματος έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται ούτε για δωρεά ούτε για βοήθεια προς τον σύλλογο, αλλά για μια κίνηση που στόχευε στην αποτροπή του... χάους.

Η απόφαση εξέπληξε, μερικές φορές σόκαρε και συχνά έθεσε ερωτήματα. Προτείνοντας έναν οικονομικό μηχανισμό για να βοηθήσει τους παίκτες της Μονακό, η LNB ξεπέρασε ένα πρωτοφανές όριο, στο οποίο ο πρόεδρός της, Φιλίπ Οσέρ, τάσσεται πλήρως, εξηγώντας το πλαίσιο και τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν με μια πολύ συγκεκριμένη προειδοποίηση. «Οι άνθρωποι της Σαλόν τηλεφώνησαν ανήσυχοι, γνωρίζοντας ότι το Μονακό δεν ήθελε να αγωνιστεί!» επισήμανε. Πίσω από αυτή την ανησυχία, εκτυλίσσονταν ένα καταστροφικό σενάριο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η μη συμμετοχή με τη Σαλόν και πιθανώς με την Ναντέρ στη συνέχεια, αποφεύχθηκαν, γιατί αυτό θα ήταν το τέλος. Θα τελείωσε το πρωτάθλημα για το Μονακό», εξηγεί.

Για τον Φιλίπ Οσέρ, ο κίνδυνος ξεπερνούσε κατά πολύ έναν απλό αγώνα που δεν παίχτηκε. «Σημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο ανάκαμψης κατέστη παρωχημένο. Δεν υπήρχε πλέον σχέδιο ανάκαμψης και όλα κατέρρευσαν». Συμπεριλαμβανομένης, επιμένει, «της τήρησης από το Μονακό μιας σειράς κανόνων και δεσμεύσεων, ιδίως του φόρου πολυτελείας» .

Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώθηκε βιντεοδιάσκεψη κατόπιν αιτήματος των παικτών. «Ζήτησαν να έχουν βιντεοδιάσκεψη μαζί μου, κάτι που και έκαναν, μαζί με τον Φαμπρίς Ζουό (διευθυντή του LNB) και την Τζούλι Καμπασένς από το σωματείο των παικτών». Μια ανταλλαγή απόψεων που ο πρόεδρος του LNB θεωρεί πολύ καθοριστική.

«Νομίζω ότι ήταν ευαίσθητοι στο να κάνουν επιτέλους μια ειλικρινή συζήτηση, προκειμένου να μάθουν τι συνέβαινε πίσω από το σχέδιο ανάκαμψης».

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως οι παίκτες ήταν «εντελώς στο σκοτάδι». Και συμπλήρωσε: «Εκφράζουν μεγάλη πικρία, ιδιαίτερα προς τον Ολέκσι Γιεφίμοφ, τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, καθώς αισθάνονται ότι τους είπε ψέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παίκτες δεν είχαν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του LNB είναι ξεκάθαρος πως χωρίς αυτήν την τηλεδιάσκεψη, η απεργία θα είχε πραγματοποιηθεί. «Λάβαμε επιβεβαίωση ότι θα έπαιζαν μετά την τηλεδιάσκεψη. Αν δεν είχε γίνει τηλεδιάσκεψη, για να είμαστε απολύτως σαφείς, θα είχαν απεργήσει!» .

Ακόμα και η ιδέα ότι μερικοί παίκτες μπορεί να είχαν εμφανιστεί δεν ήταν αρκετή. «Ακόμα και οι δύο από τους δώδεκα παίκτες που σχεδίαζαν να παίξουν, αντικειμενικά, δεν είμαι καν σίγουρος ότι θα είχαν πάει. Και ούτως ή άλλως, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει την ήττα η Μονακό και το αβέβαιο μέλλον εφόσον δεν κατέβαιναν κάποιοι παίκτες».

Από κει και πέρα, ο Φιλίπ Οσέρ θέλει να διαλύσει κάθε ασάφεια επί του θέματος. «Δεν πρόκειται για την παροχή ενός χρηματικού ποσού στη Μονακό. Ούτε για την παροχή ενός σταθερού ποσού στους παίκτες ». Επιμένει: «Πρόκειται απλώς για τη διασφάλιση ότι όσοι δεν έχουν πληρωθεί για περισσότερο από δύο μήνες μπορούν να λάβουν προσωρινή βοήθεια» .

Ο στόχος είναι σαφής: «Να αποφύγουν μια απεργία». Και να ανταποκριθούν σε μια πραγματική ανάγκη. «Ένιωσαν εντελώς εγκαταλελειμμένοι». Παράλληλα,. έσπευσε να σχολιάσει το ύψος της οικονομικής βοήθειας. «Αυτό το ποσό των 500.000 ευρώ, δεν ξέρω καν αν θα καταβληθεί. Δεν ξέρω ποιος το ανέφερε» επισήμανε στο BeBasket. Πρόσθεσε ακόμη ότι ορισμένοι παίκτες πιθανότατα δεν θα το χρησιμοποιήσουν. «Δεν νομίζω ότι ο Μάικ Τζέιμς θα καταφύγει σε αυτό».

Ενώ το νομικό πλαίσιο για την πληρωμή προς την Ένωση παικτών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και η Ένωση θα αξιολογήσει τις ανάγκες κάθε παίκτη, το ζήτημα της αποζημίωσης έχει ήδη τεθεί, αλλά ο πρόεδρος Φιλίπ Οσέρ είναι κατηγορηματικός. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για δωρεά από την Λίγκα». Σύμφωνα με αυτόν, υπάρχουν δύο επιλογές: «Είτε οι παίκτες θα αποζημιώσουν όταν πληρωθούν τα οφειλόμενα ποσά τους, είτε ο νέος ιδιοκτήτης, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μόνιμη επιχορήγηση» .

Ο Φιλίπ Οσέρ αναγνωρίζει επίσης τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Χρειάζεται χρόνος για να κατανοηθεί πραγματικά η κατάσταση. Η αρχική αξιολόγηση, φυσικά, όπως συμβαίνει συχνά αλλού, δεν είναι καλή επειδή ανακαλύπτουν χρέη παντού. Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη». Και συνέχισε: «Νομίζω ότι ο τελικός προϋπολογισμός που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο δεν ήταν ακριβής».

Οι τρέχουσες διαδικασίες σύμφωνα με τον Φιλίπ Οσέρ θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε ρήξη με τον νυν ιδιοκτήτη, ακόμη και αν ο τελευταίος αντιταχθεί. «Οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει θα αναγκάσουν τον Αλεξέι Φεντόριτσεφ να παραιτηθεί από τον έλεγχο της Μονακό» .

Το... μπαλάκι πλέον πήγε στο γήπεδο του Πριγκιπάτου. Η Λίγκα πιστεύει ότι έχει κάνει το καθήκον της. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διασφαλίσουμε ότι το σχέδιο εξαγοράς θα μπορούσε να προχωρήσει». Τώρα, «εξαρτάται από το Πριγκιπάτο». Το Πριγκιπάτο δεν θα αναλάβει τον σύλλογο απευθείας, αλλά μέσω μιας εταιρείας στην οποία το κράτος είναι ο κύριος μέτοχος, όπως η Société des Bains de Mer de Monaco . Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην πώληση της δομής σε μια ανεξάρτητη οντότητα για ένα νέο μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο έργο. «Είναι ένα είδος ενδιάμεσης συμφωνίας για να μας δοθεί χρόνος να επιλέξουμε τον πραγματικό αγοραστή που θα έρθει αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος είναι εμπιστευτικός και δεν μπορεί να φύγει από την DNCCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου της Διοίκησης)» .

Κλείνοντας ο πρόεδρος της LNB Φιλίπ Οσέρ υποστήριξε: «Πιθανότατα κερδίσαμε λίγο χρόνο, σώσαμε τους επερχόμενους αγώνες. Ελπίζω, πάνω απ ' όλα, ότι σώσαμε το πρωτάθλημα, ότι θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι το τέλος. Χωρίς αυτό θα υπήρχε χάος».