Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα που ακούστηκαν το περασμένο καλοκαίρι ως υποψήφιο για να αγωνιστεί στην Ευρώπη, ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, δεν περνά και τις καλύτερες μέρες του στο NBA, βιώνοντας και τον... υποβιβασμό στη G-League.

Για πολλούς αστέρες -πρώην και νυν- το... ταμπού της μετακόμισης από το NBA προς την Ευρώπη έχει ξεπεραστεί προ πολλού και τα παραδείγματα είναι αρκετά, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με περιπτώσεις πιο νεαρών αθλητών που θέλουν να φτάσουν στα... άκρα κυνηγώντας το όνειρο. Ένας εξ αυτών, όπως αποδείχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ήταν ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία.

Για όσους δεν τον θυμούνται, πρόκειται για τον έναν 23χρονο γκαρντ-φόργουορντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, που τα κολεγιακά του χρόνια τα πέρασε στο ΝτεΠολ, Σεντ Τζον'ς και Μέμφις και ουσιαστικά από τότε ψάχνει τη δική του μπασκετική Ιθάκη, την οποία το περασμένο καλοκαίρι μπορούσε ο ίδιος να την ορίσει για τον εαυτό του και έτσι έκανε.

Συγκεκριμένα, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο Summer League προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορους πιθανούς επαγγελματικούς προορισμούς, τόσο από την Ευρώπη (με το όνομά του να παίζει έντονα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού), όσο και από το NBA, που ήταν τελικά και η κατάληξή του.

Έχοντας μια διάκριση -αν μη τι άλλο- αναγνώρισης, αφού συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Summer League, κέρδισε ένα two-way συμβόλαιο με τον πιο «μπασκετικό» οργανισμό της κορυφαίας λίγκας του κόσμου, τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τι είναι το two-way συμβόλαιο

Σε αυτό το σημείο, επιβάλλεται για τους μη μυημένους, να εξηγήσουμε τι σημαίνει two-way συμβόλαιο.

Στο NBA, ένα two-way συμβόλαιο είναι ένας ειδικός τύπος συμφωνίας, που έχει εισαχθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει σε μια ομάδα να χρησιμοποιεί έναν παίκτη τόσο στο NBA, όσο και στη θυγατρική ομάδα στη G-League.

Μια ομάδα του NBA μπορεί να διαθέσει μέχρι τρία τέτοιου είδους συμβόλαιο και μπορούν να προσφερθούν σε παίκτες με τέσσερα ή λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας στο NBA.

Και επειδή στο ΝΒA, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ο σκοπός των two-way συμβολαίων είναι για να βοηθούν τις ομάδες να δίνουν ευκαιρίες σε παίκτες πιο νεαρής ηλικίας.

Η διαδρομή του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία

Ήταν δεδομένο ότι ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία δεν θα είχε ρόλο βασικού στους Σπερς και θα έπρεπε να μοχθήσει πάρα πολύ για να βρει μερικά λεπτά συμμετοχής και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν, ο 24χρονος έχει αγωνιστεί μόλις σε τρία ματς έχοντας 4, 2 και 5 λεπτά συμμετοχής σε κάθε αναμέτρηση.

Ως εκ τούτου, προσπαθεί να διατηρηθεί σε ρυθμό μέσω των αναμετρήσεων της G-League και στα δύο ματς που έχει αγωνιστεί, έκανε... πλάκα, κάτι απόλυτα λογικά βάσει του επιπέδου της λίγκας και των αντιπάλων.

Συγκεκριμένα, στις 16 Νοεμβρίου αγωνίστηκε 28 λεπτά στη νίκη της ομάδας του επί των Μέμφις Χαστλ με 120-98, έχοντας 31 πόντους (6/12 εντός πεδιάς, 2/6 τρίποντα, 10/11 βολές), 8 ριμπάουντς, 5 ασίστ, αλλά και 8 λάθη.

Την επόμενη μέρα, πάλι κόντρα στον ίδιο αντίπαλο (νέα νίκη με 125-111), ο Γκαρσία είχε σε 26 λεπτά, 18 πόντους (4/15 εντός πεδιάς, 0/6 τρίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντς, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

NBA και μόνο ΝΒΑ

Εύλογα προκύπτει η απορία, αν βάσει αυτών των δεδομένων, ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία σκέφτεται τις επιλογές του ή έχει αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του σχετικά με το Ευρώπη ή ΝΒΑ.

Σε καμία περίπτωση...

Ο παίκτης που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς, θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να κάνει κάτι στο NBA, προφανώς θέτει σε δεύτερη μοίρα το οικονομικό, αφού στην Ευρώπη προφανώς θα μπορούσε να βρει περισσότερα χρήματα από αυτά με τα οποία αμείβεται στις ΗΠΑ και συνεχίζει να κυνηγάει το όνειρό του.

Το αν θα καταφέρει μέσα στη διάρκεια της σεζόν είναι κάτι που θα φανεί, αν και αυτή τη στιγμή οι Σπερς διαθέτουν μια περιφέρεια με πολλά νιάτα και εξυπακούεται ότι είναι ένας οργανισμός που στοχεύει όχι απλά στην επιστροφή του στα Playoffs, αλλά και ένα καλό πλασάρισμα, στηριζόμενος στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.