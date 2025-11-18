Ολυμπιακός, Έβανς: Χειρουργήθηκε ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο μεγάλος άτυχος (και) της φετινής σεζόν μετά τη νέα ρήξη αχιλλείου τένοντα, με τον εν λόγω τραυματισμό να είναι ο 3ος πολύ σοβαρός σε διάστημα δύο χρόνων.
Όπως είναι γνωστό τραυματίστηκε και πάλι στο παιχνίδι με αντίπαλο την Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΣΕΦ με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ και από τη φετινή αγωνιστική χρονιά.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Κίναν Έβανς «υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα.»
Και έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον 28χρονο γκαρντ: «Καλή ανάρρωση Κίναν! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!»
Καλή ανάρρωση @K3vans12 ! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός! 🙏🏽❤️
Keenan Evans underwent surgery today (18/11) in the United States… pic.twitter.com/4wBptAMBov— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025
