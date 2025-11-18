Ο Κένεθ Φαρίντ δεν σταματάει να προπονείται, έχοντας μαζί του, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει ξεκινήσει δυναμικά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, έχοντας πραγματοποιήσει τρεις εξαιρετικές εμφανίσεις σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ένας από τους παίκτες που γνωρίζει πολύ καλά είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον οποίο είχε... rookie στους Ντένβερ Νάγκετς της σεζόν 2016-17, όταν και είχε επιλεγεί ο Ισπανός φόργουορντ από την ομάδα του Κολοράντο στο νούμερο «15» του draft.

Μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο από το γυμναστήριο του «Telekom Center Athens» όπου... στάζει από ιδρώτα, έχοντας δίπλα του τον Χουάντσο: «Έχω μαζί μου τον rookie μου» έγραψε χαρακτηριστικά ανεβάζοντας και ένα σχετικό βίντεο στα stories του.