Τα 23α του γενέθλια γιόρτασε ο Όμηρος Νετζήπογλου με τούρτα στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ αφού άκουσε το τραγούδι δεχόμενος τα πειράγματα των Παπανικολάου και Λαρεντζάκη, έσβησε το 23 στην τούρτα των γενεθλίων του.

Όμως υπήρχε και συνέχεια καθώς δέχθηκε και το... γενικό «φατούρο» απ' όλους τους συμπαίκτες του.

«Η στιγμή που όλα γίνονται πιο γλυκά» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τις ευχές για τα τον Όμηρο Νετζήπογλου.