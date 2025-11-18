Ολυμπιακός, Νετζήπογλου: Τούρτα στην προπόνηση για τον διεθνή γκαρντ
Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ αφού άκουσε το τραγούδι δεχόμενος τα πειράγματα των Παπανικολάου και Λαρεντζάκη, έσβησε το 23 στην τούρτα των γενεθλίων του.
Όμως υπήρχε και συνέχεια καθώς δέχθηκε και το... γενικό «φατούρο» απ' όλους τους συμπαίκτες του.
«Η στιγμή που όλα γίνονται πιο γλυκά» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τις ευχές για τα τον Όμηρο Νετζήπογλου.
Η στιγμή που όλα γίνονται πιο γλυκά 🍰✨— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025
Χρόνια πολλά Όμηρε!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BLrqaENlKD
