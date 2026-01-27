Α.Σ. ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία: Αίτημα για αναβολή του ματς με τον Ολυμπιακό για την Α1 Γυναικών

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα αναβολής του αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Α1 μπάσκετ Γυναικών το Σάββατο (01/02, 14:30).

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αιτήθηκε την αναβολή της αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής για την Α1 Γυναικών απέναντι στον Ολυμπιακό, ως φόρο τιμής στον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση.

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα αναβολής του αγώνα του Σαββάτου (01/02, 14:30) της γυναικείας ομάδας μπάσκετ με τον ΟΣΦΠ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η σχετική απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας, με την απάντηση να αναμένεται τις προσεχείς ώρες».

