Τα highlights της ήττας του Ολυμπιακού από την Αρμάνι Μιλάνο

Δείτε σε βίντεο τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης Αρμάνι–Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε τον Ολυμπιακό στην 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να πληρώνουν την κακή τους εικόνα για 35 λεπτά.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάλεψε για την ανατροπή στο φινάλε, με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, αλλά η Αρμάνι ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ αστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο σουτ για να ισοφαρίσει.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Μιλάνο.