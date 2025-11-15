Τα highlights της ήττας του Ολυμπιακού από την Αρμάνι Μιλάνο

Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός 88-87: Τα highlights του αγώνα
Η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε τον Ολυμπιακό στην 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να πληρώνουν την κακή τους εικόνα για 35 λεπτά.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάλεψε για την ανατροπή στο φινάλε, με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, αλλά η Αρμάνι ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ αστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο σουτ για να ισοφαρίσει.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Μιλάνο.
