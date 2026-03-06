Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η απόλυτη ανάλυση του ντέρμπι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέλυσε στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet το αποψινό μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου... διαβάζει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, μέσα από την ανάλυσή του στο Gazz Floor by Novibet.

Συγκεκριμένα, στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στο πώς δέχτηκε τους πόντους στο ματς που ηττήθηκε από τους ερυθρόλευκους στο T-Center, αλλά και σ' αυτό που νίκησε στο Κύπελλο.

Από την άλλη, για την ομάδα του Πειραιά, στάθηκε στο κομμάτι της επίθεσης και στους μέσους όρους στη Euroleague. Ο τρόπος με τον οποίο τελειώνουν οι επιθέσεις, οι κατοχές ανά αγώνα κι ο τρόπος που σκοράρει.

Συγκεκριμένα είπε για τον Ολυμπιακό και το τι πρέπει να κάνει για να πάρει ένα ματς στο οποίο δεν θα έχει στη διάθεσή τους παίκτες «κλειδιά» όπως οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ.

«Το κλειδί για τον Ολυμπιακό, θα είναι να παίξει ομαδικό παιχνίδι, θα είναι να κάνει τους ρολίστες του καλύτερους παίκτες μέσα σ' αυτό το παιχνίδι, να γυρίσει τη μπάλα, να μπορέσει να μην επιτεθεί σε πρώτες φάσεις, να παίξει με υπομονή στην έδρα του και να μπορέσει να βάλει μέσα στο παιχνίδι πολλούς spot up shooters που έχει για να πάρει πλουραλισμό στο σκοράρισμά του»

Όλα όσα ανέλυσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο παρακάτω video: