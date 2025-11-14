Ο Ολυμπιακός, μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μιλάνο, επιστρέφει στο ΣΕΦ, με την επόμενη αγωνιστική της EuroLeague να τον βρίσκει στο σπίτι του, αντιμετωπίζοντας την Παρασκευή (21/11, 21:15) την Παρί.

Στο ενδιάμεσο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα (16/11, 16:00)