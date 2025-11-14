Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην Euroleague
Ο Ολυμπιακός, μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μιλάνο, επιστρέφει στο ΣΕΦ, με την επόμενη αγωνιστική της EuroLeague να τον βρίσκει στο σπίτι του, αντιμετωπίζοντας την Παρασκευή (21/11, 21:15) την Παρί.
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το παιχνίδι απέναντι στην Μιλάνο, με τους Πειραιώτες, την επόμενη αγωνιστική (12η) της EuroLeague να επιστρέφουν στο ΣΕΦ.
Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Παρί την Παρασκευή (21/11, 21:15), με τους Ερυθρόλευκους να χρειάζονται τη νίκη προκειμένου να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.
Στο ενδιάμεσο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα (16/11, 16:00)
