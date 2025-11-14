Αρμάνι - Ολυμπιακός: Με φανέλες Έβανς στο ζέσταμα οι «ερυθρόλευκοι» - «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κίναν Έβανς έχει επηρεάσει άπαντες στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» περίπου 48 ώρες μετά από την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, όπου ο Έβανς υπέστη ρήξη Αχιλλείου, αντιμετωπίζουν την Αρμάνι στην 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Never Lose Hope. There is always a way... ❤️
Stay Strong Keenan! 💪🏽
Let’s do that for @K3vans12 ! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EA7OLY pic.twitter.com/UFQPsY7WB1— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
Με τους παίκτες του Ολυμπιακού να βγαίνουν στο παρκέ για το καθιερωμένο ζέσταμα της ομάδας, φορώντας μπλουζάκια με το όνομα του Έβανς και τον αριθμό «2» στην πλάτη, δείχνοντας τη στήριξή τους στον συμπαίκτη τους, που υπέστη τρίτο πολύ σοβαρό τραυματισμό σε διάστημα τριετίας.
«Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, πάντα υπάρχει τρόπος, μείνε δυνατός» αναφέρει το μήνυμα που έχουν μπροστά στις φανέλες τους οι Πειραιώτες.
Το βίντεο του Gazzetta με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φορούν φανέλα Έβανς
🙌 𝝡𝝚 𝝫𝝖𝝢𝝚𝝠𝝚𝝨 𝝚𝝗𝝖𝝢𝝨 𝝨𝝩𝝤 𝝛𝝚𝝨𝝩𝝖𝝡𝝖 𝝤 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤𝝨 - «𝝥𝝤𝝩𝝚 𝝡𝝜 𝝬𝝖𝝢𝝚𝝞𝝨 𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝠𝝥𝝞𝝙𝝖, 𝝡𝝚𝝞𝝢𝝚 𝝙𝝪𝝢𝝖𝝩𝝤𝝨». pic.twitter.com/2xGVfhNMZs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.