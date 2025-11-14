Με τη λεζάντα «ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός» και το όνομα του Κίναν Έβανς στην πλάτη βγήκαν για προθέρμανση οι παίκτες του Ολυμπιακού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κίναν Έβανς έχει επηρεάσει άπαντες στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» περίπου 48 ώρες μετά από την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, όπου ο Έβανς υπέστη ρήξη Αχιλλείου, αντιμετωπίζουν την Αρμάνι στην 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τους παίκτες του Ολυμπιακού να βγαίνουν στο παρκέ για το καθιερωμένο ζέσταμα της ομάδας, φορώντας μπλουζάκια με το όνομα του Έβανς και τον αριθμό «2» στην πλάτη, δείχνοντας τη στήριξή τους στον συμπαίκτη τους, που υπέστη τρίτο πολύ σοβαρό τραυματισμό σε διάστημα τριετίας.

«Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, πάντα υπάρχει τρόπος, μείνε δυνατός» αναφέρει το μήνυμα που έχουν μπροστά στις φανέλες τους οι Πειραιώτες.

Το βίντεο του Gazzetta με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φορούν φανέλα Έβανς