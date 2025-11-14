Ο Σέιβον Σιλντς τέθηκε οριστικά εκτός από την αναμέτρηση της Αρμάνι με τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Μάρκο Γκούντουριτς για τους Ιταλούς.

Τα δικά της προβλήματα αντιμετωπίζει η Αρμάνι Μιλάνο, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ιταλοί δε θα έχουν οριστικά στη 12άδα τους τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος τέθηκε εκτός με την ίωση που αντιμετωπίζει.

Ωστόσο, ο Μάρκο Γκούντουριτς θα δώσει το παρών στη 12άδα, δίνοντας μία έξτρα λύση στην περίμετρο. Ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ είχε μυϊκή καταπόνηση αλλά θα βρίσκεται στη 12άδα.

Εκτός από αυτήν είναι οι Τζος Νίμπο και Ζακ ΛεΝτέι, κάτι που γνωρίζαμε ήδη.

Η 12άδα της Αρμάνι απέναντι στον Ολυμπιακό