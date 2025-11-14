Αρμάνι - Ολυμπιακός: Η οριστική 12άδα κόντρα στους Πειραιώτες
Τα δικά της προβλήματα αντιμετωπίζει η Αρμάνι Μιλάνο, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ιταλοί δε θα έχουν οριστικά στη 12άδα τους τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος τέθηκε εκτός με την ίωση που αντιμετωπίζει.
Ωστόσο, ο Μάρκο Γκούντουριτς θα δώσει το παρών στη 12άδα, δίνοντας μία έξτρα λύση στην περίμετρο. Ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ είχε μυϊκή καταπόνηση αλλά θα βρίσκεται στη 12άδα.
Εκτός από αυτήν είναι οι Τζος Νίμπο και Ζακ ΛεΝτέι, κάτι που γνωρίζαμε ήδη.
Η 12άδα της Αρμάνι απέναντι στον Ολυμπιακό
- Μάνιον
- Έλις
- Μπούκερ
- Τονούτ
- Μπολμάρο
- Μπρουκς
- Ρίτσι
- Φλακαντόρι
- Γκούντουριτς
- Ντιόπ
- Τοτέ
- Ντάνστον
R 1️⃣1️⃣ 🏀#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/1Kz6zsS9E1— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 14, 2025
