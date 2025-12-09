Μία επιστροφή και τρεις απουσίες για την Αρμάνι Μιλάνο ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Η Αρμάνι Μιλάνο μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (11/12, 21:30) στο «Unipol Forum» της ιταλικής πόλης.

Ο προπονητής Τζουζέπε Ποέτα θα έχει και μία σημαντική επιστροφή γι' αυτό το παιχνίδι καθώς υπολογίζεται κανονικά και ο Μάρκο Γκούντουριτς. Ο Σέρβος γκαρντ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον τένοντα, ένα πρόβλημα που αποκόμισε από το πρόσφατο Eurobasket.

Αντίθετα ο Ιταλός τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Λορέντζο Μπράουν, Νίκο Μάνιον και Ντιέγκο Φλακαντόρι οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτοί θα είναι και οι απόντες της Αρμάνι για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (11/12) στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.