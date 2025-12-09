Αρμάνι: Επιστρέφει ο Γκούντουριτς, εκτός Μάνιον, Μπράουν, Φλακαντόρι
Η Αρμάνι Μιλάνο μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (11/12, 21:30) στο «Unipol Forum» της ιταλικής πόλης.
Ο προπονητής Τζουζέπε Ποέτα θα έχει και μία σημαντική επιστροφή γι' αυτό το παιχνίδι καθώς υπολογίζεται κανονικά και ο Μάρκο Γκούντουριτς. Ο Σέρβος γκαρντ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον τένοντα, ένα πρόβλημα που αποκόμισε από το πρόσφατο Eurobasket.
Αντίθετα ο Ιταλός τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Λορέντζο Μπράουν, Νίκο Μάνιον και Ντιέγκο Φλακαντόρι οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτοί θα είναι και οι απόντες της Αρμάνι για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.
Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (11/12) στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.