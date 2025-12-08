Ο Λορέντζο Μπράουν χτύπησε ξανά (ωμοπλάτη) και θα μείνει εκτός δράσης, γεγονός που οδηγεί σε σκέψεις ενίσχυσης τον προπονητή της Αρμάνι Τζιουζέπε Ποέτα.

Στην αγορά για παίκτη βγαίνει όπως όλα δείχνουν η Αρμάνι Μιλάνο, μετά το νέο τραυματισμό του Λορέντζο Μπράουν! Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αμερικανός γκαρντ έχει σταθεί πολύ άτυχος, μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς στην ιταλική ομάδα δεν πρόλαβε να αναρρώσει από τραυματισμούς και μόλις έκανε την επανεμφάνιση του στη Βιτόρια για την 14η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια τραυματίστηκε ξανά.

Ο Μπράουν έπαιξε μόλις 7.26 λεπτά και πέτυχε 2 πόντους, έχοντας ακόμη 3 ριμπάουντ και 3 λάθη. Ο έμπειρος Αμερικανός από την αρχή της σεζόν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς αρχικά στο δεξί γόνατο στο Super Cup και στη συνέχεια υπήρξε μια θλάση στον μηρό που τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Όταν ανάρρωσε τραυμάτισε τον ώμο του και επέστρεψε στον αγώνα με τη Μπασκόνια, όμως για λίγο. Το πρόβλημα έκανε ξανά την εμφάνιση του και πλέον οι Ιταλοί αγωνιούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Με τον Παναθηναϊκό AKTOR παρότι δεν έπαιξε αρκετά όλη τη σεζόν, είχε αγωνιστεί σε 61 ματς συνολικά. Μάλιστα, για να είναι έτοιμος τη νέα σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο χρειάστηκε να μην αποδεχθεί την κλήση στην Εθνική Ισπανίας. Οι τραυματισμοί που έχει από την αρχή της σεζόν έχουν προβληματίσει τον Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος περιμένει τους γιατρούς για να πάρει μια απόφαση.

Η Ιταλική ομάδα έχει επενδύσει πολλά (ειδικά στο οικονομικό κομμάτι) για να τον αποκτήσει και στην παρούσα φάση δεν θέλει να σκέφτεται πως θα τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από την ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου, όσον αφορά τον τραυματισμό στον ώμο.

