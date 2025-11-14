Αρμάνι - Ολυμπιακός: Η 12άδα των Πειραιωτών στο Μιλάνο - Ποιοι έμειναν εκτός
Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να προέρχονται από τη νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις, που όμως επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.
Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα μία απουσία στη 12άδα του, ένεκα τραυματισμού, μιας και ο Φρανκ Νιλικίνα δεν ταξίδεψε με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στους οπίσθιους μηριαίους. Στην Αθήνα έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και έτσι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπαίνει στη 12άδα, στη θέση του άτυχου Κίναν Έβανς.
Με τους Πειραιώτες να ψάχνουν την 8η νίκη τους στη σεζόν, η οποία θα τους φέρει στην ισοβαθμία της πρώτης θέσης, μαζί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Αρμάνι
- Τόμας Γουόκαπ
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Κώστας Παπανικολάου
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Τάισον Γουόρντ
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
