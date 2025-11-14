Νέα ατάκα στήριξης στον Εργκίν Άταμαν ακούστηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη στην Μαδρίτη.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν από την «διαβολοβδομάδα» με δύο μεγάλες νίκες στο ενεργητικό τους, έχοντας επικρατήσει τόσο της Παρί στο Παρίσι, όσο και της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Μετά την αναμέτρηση στην Πόλη του Φωτός και λίγο πριν την ομιλία του Εργκίν Άταμαν, ακούστηκε ο Κώστας Σλούκας να λέει «δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...» εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του.

Ανάλογη ατάκα στα αποδυτήρια ακούστηκε και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Ρεάλ: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» και άπαντες αποθέωναν τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τον λόγο λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σας αρέσει αυτό το σύστημα, ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε καθόλου προπόνηση. Όπως είχαμε πει και πριν από το παιχνίδι απόψε παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητά μας. Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το φάρμακο για εμάς σε αυτήν την κατάσταση. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες..»