«Καρφιά» Σλούκα σε όσους αμφισβητούν τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...» (vid)

Η ατάκα του Σλούκα για τον Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την ομιλία του Τούρκου προπονητή.

Όσους αμφισβητούν τον Εργκίν Αταμάν «κάρφρωσε» ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Το ματς έχει τελείωσει και άπαντες βρίσκονται στα αποδυτήρια, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει την καθιερωμένη του ομιλία προς τους παίκτες.

Σε αυτή, όπως φαίνεται και στο video που δημοσίευσαν οι «πράσινοι» στα social media, ακούγεται ο προποντής του «τριφυλλιού» να λέει μεταξύ άλλων: «Κάποιες φορές παίζουν φανταστικά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιους από τους αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο».

Το καρφί του Σλούκα για τον προφεσόρ Αταμάν

Αμέσως μετά το video πηγαίνει στη στιγμή που ακούγονται χειροκροτήματα και ο Κώστας Σλούκας να λέει: «Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο προφεσόρ»