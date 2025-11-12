«Καρφιά» Σλούκα σε όσους αμφισβητούν τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...» (vid)
Όσους αμφισβητούν τον Εργκίν Αταμάν «κάρφρωσε» ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.
Το ματς έχει τελείωσει και άπαντες βρίσκονται στα αποδυτήρια, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει την καθιερωμένη του ομιλία προς τους παίκτες.
Σε αυτή, όπως φαίνεται και στο video που δημοσίευσαν οι «πράσινοι» στα social media, ακούγεται ο προποντής του «τριφυλλιού» να λέει μεταξύ άλλων: «Κάποιες φορές παίζουν φανταστικά, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιους από τους αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο».
Το καρφί του Σλούκα για τον προφεσόρ Αταμάν
Αμέσως μετά το video πηγαίνει στη στιγμή που ακούγονται χειροκροτήματα και ο Κώστας Σλούκας να λέει: «Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο προφεσόρ»
A night of effort, energy, and teamwork. The kind of win that comes from staying humble and together until the very end! 💪🏼— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025
Full locker room speech now on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MY3wf14gg7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.