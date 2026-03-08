Γιαννακόπουλος: «Όταν είσαι θυμωμένος μη μιλάς»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και υπέστη την 4η του ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη φορά από τον Ηρακλή με 76-74, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να στέλνει την πρώτη του αντίδραση.
Συγκεκριμένα ο μεγλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ ανάρτησε ένα αρχαίο ρητό, αποδιδόμενο στον Πυθαγόρα ή στους 7 Σοφούς, που αναλυτικά αναφέρει:
«Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν»
Κάτι που σημαίνει: «Όταν είσαι θυμωμένος, ούτε να λες τίποτα και ούτε να πράττεις».
Επίσης πάνω από το μήνυμα είχε γράψει στα αγγλικά «Υποσημείωση στον εαυτό μου».
